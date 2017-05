Conflicto entre diputadas por presuntos comentarios racistas

“Gloria Rodríguez te pido disculpas. Si mis comentarios no fueron felices, si te sentiste agraviada, realmente entiendo que estuve mal”, sostuvo la diputada suplente del Frente Amplio Susana Andrade.

El tuit de la diputada del Frente Amplio acerca de Gloria Rodríguez, después de tener una discusión con ella en la Comisión de Derechos Humanos, fue lo que impulsó la disculpa.

Los legisladores estaban por votar una declaración sobre Venezuela que los frenteamplistas habían apoyado, pero a último momento decidieron retirar su voto. Eso generó descontento en la diputada nacionalista, y enojada Andrade le respondió en las redes sociales.

La diputada suplente habló con Telemundo y dijo estar preocupada por los comentarios que la acusan de racista, y explicó lo que quiso decir.

“Asociamos siempre a las comunidades más relegadas, a los colectivos afro, al trabajo de nuestro gobierno del Frente Amplio porque hemos tenido un espacio, porque hay cantidad de leyes que respaldan a las comunidades relegadas. No demonizo a ningún partido político. Creo que lo asocié por eso, porque es llamativo que una persona de orígenes humildes esté en una fuerza política que no tiene trayectoria en la lucha de los discriminados históricamente”, opinó Andrade.

Para la diputada, estuvo mal que los diputados hayan tratado el tema en la cámara sin su presencia porque no pudo defenderse.

Telemundo contactó a la diputada nacionalista Gloria Rodríguez sobre su postura en el conflicto.

“Lo más importante es el respaldo a lo que presentamos por la cuestión de fueros. Dije que lo iba a tratar y así lo hice. Doy el tema por cerrado”, contó Rodríguez. “Más allá del tema racismo, acá se habló de manipuladores en la comisión de derechos humanos, y es una acusación sumamente grave”, agregó.

“El tema de negros no me molesta para nada, porque soy una persona negra y lo llevo con honor. No acepto que se use como forma despectiva”, aclaró la diputada.