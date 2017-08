Constanza Moreira expresó su disgusto por haber sido dejada afuera de la reunión del Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, convocó a cinco de los principales grupos del partido para hacer un análisis político, al recibir el informe del Tribunal de Conducta sobre el caso Sendic.

Así se manifestó la senadora al respecto:

En el Senado hay seis grupos con representación parlamentaria, cinco grupos fueron llamados y nosotros no. La idea de hacer la declaración que hicimos en tuits es decir: nosotros en esta conversación no estamos y si hubiera alguna decisión, no nos comprende. Nos parece una exclusión inadmisible.