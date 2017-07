Convocarán a Astori a la comisión de Hacienda para explicar el uso de excedentes del fondo de UTE

La intención del Gobierno es destinar 173 millones de dólares excedentes del Fondo de Estabilización Energética de UTE a obras de infraestructura, especialmente para la instalación de una nueva planta procesadora de celulosa de UPM. El ministro de Economía Danilo Astori lo confirmó.

Legisladores de la oposición afirman que el Poder Ejecutivo no tiene autorización para disponer de esos recursos y que es el Parlamento es que debe definirlo.

En la comisión de Presupuesto, el diputado independiente Iván Posada planteó el caso ante el equipo económico. Señaló que el Poder Ejecutivo ya transfirió dinero del fondo a OSE y, en ese sentido, anunció que convocará al ministro Astori ante la comisión de Hacienda.

El Partido Nacional propone otro destino para ese dinero: el senador Luis Lacalle Pou criticó que se destinen los fondos para obras que requiere la empresa finlandesa UPM y pidió que se usen para bajar las tarifas de energía.

El diputado nacionalista Jorge Gandini planteó una alternativa ante la comisión:

“Con 173 millones de dólares resuelvo el Hospital de Clínicas porque me da con 100 millones para hacerlo de vuelta. Con 40 millones le pagamos a los judiciales que dicen que no se hace porque no hay. Y con 30 millones hacemos el fondo de emergencia climática para cada vez que haya un tornado o una inundación.