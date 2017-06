Cooperativistas del transporte divididos por rebaja del boleto

La Intendencia de Montevideo anunció este jueves una rebaja de $2 en el precio del boleto de ómnibus para quienes paguen con su tarjeta STM. Esto generó reacciones divididas en las cooperativas de transporte.

“Estamos de acuerdo con que se rebaje el boleto, que no sea al costo de los trabajadores ni sus salarios. Si la rebaja es del boleto queremos que sea para la población. Y con esto al que tiene menos plata no se le rebaja el boleto. No podemos decir que recarguen la tarjeta para poder acceder a la rebaja”, dijo el dirigente de Ascot Jorge Suárez.