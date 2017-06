Daniel Martínez respondió a quienes dicen que hace campaña: “Es una ridiculez pero cada uno piensa lo que quiere”

Así lo explicó el intendente Daniel Martínez:

Yo creo que es una confusión, hablan de puestos de trabajo pero en esto no está involucrado ningún puesto de trabajo. Los principios parten de que se cumpla el servicio línea por línea, que ningún trabajador quede por fuera y que no pierdan sus 24 jornales.

Yo no contesto ataques ni agresiones de ningún tipo, es una ridiculez pero cada uno piensa lo que quiere. Yo estoy feliz haciendo lo que estoy haciendo. Aseguro que no hay cargo ejecutivo de gobierno que lleve tanta demanda como el de intendente. Nadie me ha propuesto nada.