Dinama: “se actúa con solvencia técnica y con flexibilidad” en caso de fiesta sobre dunas de Maldonado

El subsecretario de Medio Ambiente dijo que la Dinama “no actúa desde afuera imponiendo criterios de protección de la costa” y acusa a Intendencia de Maldonado de actuar sin autorización.

“El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y en particular la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), no actúa ‘desde afuera’ imponiendo criterios de protección de la costa porque nosotros no estamos afuera, tenemos una responsabilidad directa por ley”, subrayó el subsecretario Jorge Rucks, en referencia a la fiesta en el balneario Buenos Aires, departamento de Maldonado.

En declaraciones a la Secretaría de Comunicación de Presidencia, Rucks aclaró que la faja de defensa de costas está a cargo de una serie de instituciones con responsabilidades definidas y, en este caso, “la Intendencia de Maldonado no es la única responsable; la Dinama tiene el deber de analizar, evaluar y autorizar cualquier actividad que modifique la franja de defensa de costas definida claramente por el Código de Aguas de la Ley de Ordenamiento Territorial”.

La programación de la fiesta y su posterior realización sin consultar a la Dinama constituyó una transgresión a la normativa, además de los daños constatados al ecosistema de dunas, reiteró.

El subsecretario aseguró que la Dinama actuó dentro de las normas, a diferencia de la Intendencia de Maldonado, que infringió el artículo 117 de la ley 16.462, ya que otorgó un permiso sin contar con la correspondiente certificación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. “El impacto ambiental está vinculado a toda una transgresión de la normativa que corresponde aplicar y que en este caso se ignoró”, agregó.

La Intendencia tiene responsabilidades y será pasible de una sanción solidaria en relación al cumplimiento de la pena por parte de la empresa. El correctivo está siendo calculado de acuerdo al impacto ambiental y a la infracción a la normativa, y seguramente mañana se tengan los números claros, dijo.

No obstante, el jerarca destacó que lo importante es la reconstrucción del área donde la empresa ya está trabajando, junto a la Dinama, lo que demuestra muy buena voluntad.

(Presidencia)