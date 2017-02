Diputados votó como insatisfactorias las explicaciones de Bonomi en la interpelación

Por primera vez desde que el Frente Amplio llegó al gobierno un ministro se retiró del parlamento sin una moción de satisfacción sobre su gestión. El accionar de Eduardo Bonomi al frente del Ministerio del Interior, fue objeto de una interpelación en la cámara de diputados que duró varias horas.

Una mayoría de 50 diputados aprobó una moción que establece que las mejoras en seguridad no se condicen con los recursos que posee el ministerio y que la percepción de la ciudadanía es de desprotección ante el delito.

La declaración fue impulsada por el diputado Gonzalo Mujica, quién acaba de alejarse del Frente Amplio y dijo:

Primero que no apoyé esta interpelación y segundo que he dicho que no votaré una censura al ministro pero esto me da derecho a decir unas cosas que están en el debe del accionar.