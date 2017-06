Dos viejos aviones de Pluna serán rematados en agosto

En la extensión de una pista que ya no se utiliza en el Aeropuerto de Carrasco esperan los dos Boeing 737-200 fabricados en 1980.

Aunque son el atractivo principal del remate que se realizará el 7 de agosto, no hay expectativas sobre su valor económico, así lo ve el rematador Héctor Bavastro:

“Los aviones están parados desde el 2008. No tienen permiso para volar, entonces la subasta no va a ser para que los aviones vuelen sino para un uso distinto a lo habitual: podrán usarlo para desarmar y vender por partes, están en buen estado, estuvieron parados nada más. En el mundo los 737-200 ya no están volando, entonces no son atractivos económicamente”.