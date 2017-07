Eduardo Blasina: “El sueño era demostrarle al mundo que Uruguay podía hacerlo”

El ingeniero agrónomo y productor de cannabis Eduardo Blasina explicó:

Hubo momentos buenos, momentos difíciles, momentos en que pensamos que esto no iba a suceder nunca. Hubo la fortuna de que hubiera gente que creyera en este proyecto.

El sueño era demostrarle al mundo que Uruguay podía hacerlo. No me parece un mal número, hay mucha gente que todavía tiene temor a que esa información sea usada en su contra. Yo creo que esto es un comienzo y 5.000 no me parece poca gente.