Eduardo Bonomi: “la seguridad ha mejorado, pero no lo suficiente”

El ministro del Interior Eduardo Bonomi participó de una entrevista con Emiliano Cotelo en Telemundo.

La vicepresidencia

Bonomi integra el MPP, el sector más votado, y se ubica tercero en la lista de posibles vicepresidentes en el caso de que Raúl Sendic presente su renuncia.

El ministro dijo no estar enterado de la reunión urgente que el presidente del Frente Amplio Javier Miranda convocó este martes, en la que anunció que el Tribunal de Conducta del partido dio su fallo sobre algunas prácticas del vicepresidente.

“Lo único que me puso al tanto de que pasaba esto, era que llamé para hacer una reunión pero me dijeron que quedaba sin efecto porque había otra”, detalló.

Bonomi recordó que antes de él en la lista de posibles sucesores a Sendic está la senadora Lucía Topolansky. “Si (la renuncia) sucediera, no llegaría a mí”, dijo.

El Ministerio del Interior

Consultado sobre su continuidad, Bonomi comentó que no sabe si seguirá hasta el final del gobierno, sino “hasta tener una visión clara de a dónde vamos”. Agregó que un incentivo para él es que “estamos en unas cifras alentadoras”, respecto a delitos.

“Nos planteábamos una baja del 15 % desde el 2015 hasta ahora. Vamos hacia ella”, apuntó Bonomi, quien dijo sentirse comprometido con el plan del Ministerio del Interior..

Raúl Sendic

El manejo de los sucesivos incidentes en torno a Raúl Sendic ha sido tema de discusión. Entre estos aspectos estuvo el hecho de que el vicepresidente dijo ser licenciado cuando no lo es, así como haber hecho compras con la tarjeta corporativa de Ancap, cuya pertinencia fue cuestionada y sometida al Tribunal de Conducta Política. Bonomi opinó lo siguiente:

“Ha habido otras situaciones de dirigentes políticos que han usado títulos que no tienen, o que han tenido algún tipo de problema, y no ha habido una presión tan fuerte como sobre Sendic”.

Agregó que los medios tuvieron incidencia en el revuelo generado.

“Lo del título fue a la Justicia y esta dijo que no había delito. Lo de Ancap está en la Justicia. Veremos cómo resulta al final”, sentenció.

Actualidad Política

El ministro del Interior también analizó los motivos detrás de la situación del oficialismo:

“Hubo una percepción de caída en la economía desde 2015 y se ha ido recuperando. La visión de la gente va atrás de los hechos. Para mí algo así pasa con la seguridad: ha mejorado, pero no lo suficiente y no existe una percepción todavía porque la mejora no es tan masiva”.