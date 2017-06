Eduardo Bonomi respondió por la situación de desnutrición de algunos presos

El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, denunció que muchos presos están denunciados porque no ingieren alimentos diariamente:

Se está haciendo un seguimiento de la situación que se vio en el Módulo 8, donde se contactaron siete casos particulares, de los cuales seis son de desnutrición. Nosotros planteamos por qué se llegó a eso, por qué no se detectó antes.

El ministro Eduardo Bonomi dijo que los casos debieron haberse detectado antes que ocurran, pero sostuvo que la situación es compleja:

Este problema no se esperaba y no se debe a alimentación insuficiente por parte de las autoridades, si no que se debe a que personas privadas de libertad le impidieron comer a otras durante un tiempo determinado y apareció el problema cuando ya había provocado consecuencias.

Creo que eso tiene que detectarse antes, pero el problema es que si alguien impide a otros comer e impiden que se vea y quien está impedido de comer no hace la denuncia, es más difícil.