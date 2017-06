El Estado uruguayo nunca registró la contratación del abogado italiano que lo representó en el juicio por el Plan Cóndor

La Cancillería no hizo trámites administrativos escritos.

Los familiares de detenidos desaparecidos y la delegación uruguaya recibió con decepción el reciente fallo del jurado romano que condenó a Juan Carlos Blanco pero absolvió a los restantes trece acusados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Tras ese fallo, Elba Rama, presa durante la dictadura, hizo un pedido de acceso a información a Cancillería para conocer las condiciones de contratación del abogado Fabio Maria Galiani, según publicó el diario El Observador.

Tras la negativa de Cancillería a responder el pedido de información, la justicia falló a favor de la solicitud y la respuesta de la Secretaría, a la que tuvo acceso Telemundo, dice que “no consta a esta dirección que se haya formalizado un contrato por escrito”.

El abogado Ruben Correa Freitas, ex director de la oficina de servicio civil, dijo a Telemundo que no es habitual que no existan registros escritos de la contratación de un profesional universitario por parte del Estado. Según el especialista, debe existir un acto administrativo que autorice la contratación, no necesariamente un contrato pero sí una resolución con la firma de los jerarcas correspondientes, en este caso, autoridades de cancillería.