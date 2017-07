El hijo de Tabaré Vázquez no descarta aspirar a ser presidente de la República

Álvaro Vázquez habló de una nueva corriente de izquierda cristiana para ampliar la base del Partido Demócrata Cristiano.

En una entrevista con el semanario Brecha, Álvaro Vázquez- hijo del presidente Tabaré Vázquez- habló de una nueva corriente de izquierda cristiana para ampliar la base del Partido Demócrata Cristiano. Dijo que no descarta la posibilidad de volver a ser candidato al Parlamento. Tampoco rechazó la posibilidad de ser presidente de la República.

Álvaro Vázquez, el mayor de los hijos del presidente de la República, fue candidato a diputado en las elecciones de 2014. Consultado por Brecha, no descartó volver a serlo.

“Si el partido arma algo en lo cual se presente como tal y me pidieran, sería muy difícil decir que no. Por mi perfil profesional y propio, me veo más para una gestión ejecutiva”, dijo Vázquez en la entrevista.

Respecto al cargo ejecutivo, Vázquez dijo que para cualquier persona es muy difícil no pensar en la posibilidad de la presidencia de la República, pero aclaró que se encuentra dentro de la estructura del Frente Amplio, y la decisión la tienen solo los órganos competentes.

Consultado sobre su posición sobre el aborto, dijo que más que en contra, está a favor de la vida.

Respecto a la diversidad sexual, Vázquez dijo: “n o soy quién para juzgar a alguien por sus inclinaciones sexuales” y que “hay sustento biológico para determinado tipo de inclinación”.