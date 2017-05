El hombre que había robado la alcancía solidaria de la campaña “Todos por Paulina” devolvió el dinero

Además, agregó 500 pesos por su cuenta: "Les pido perdón".

Todo se remonta al pasado 11 de mayo, cuando un hombre robó una alcancía solidaria -ubicada en una panadería de Pocitos- que reunía dinero para la campaña “Todos por Paulina”: el dinero de las donaciones iba en contribución del tratamiento de una niña de cuatro años llamada Paulina Giordano, que padece de una displacia cortical.

Tras ver la noticia en los medios, el ladrón llamó a Matías, el padre de Paulina, y se mostró arrepentido: “Me llamó de un número privado y me dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho y que vio la foto pero no leyó. Me dijo que la plata no la tenía pero que la podía conseguir en estos días y que estaba arrepentido y me la quería dar”.

Finalmente, este fin de semana se concretó la devolución del dinero. Así, el hombre devolvió la alcancía y agregó una nota en la que apuntaba: “Soy el muchacho que se llevó la alcancía. Había $ 1.953, lo que sobra es para colaborar con Paulina. ¡Les pido perdón!”.

En este sentido, los padres de Paulina escribieron un mensaje en Facebook en el que agregaron la foto de la nota: “Como todos sabrán del robo de la alcancía de Paulina… les contamos que el muchacho apareció, arrepentido, y devolvió el dinero. No todo está perdido: obviamente nos dolió lo que hizo, pero perdonamos y entendemos que está arrepentido. Además de eso, colaboró con $500 pesos para Paulina”.

Para colaborar con la causa de Paulina:

Colectivo Abitab 74052

Página de Facebook: TodosporPaulina