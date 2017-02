El libro que compara a la sociedad comunista con Los Pitufos no es utilizado en las escuelas públicas

Irupé Buzzetti dijo que no es un texto oficial y que tampoco es recomendado por Primaria.

El libro Uy-SigloXX propone acercarse a la idea de una sociedad comunista a través del dibujo animado de Los Pitufos. Dice que todos viven en una aldea, tienen acceso a la vivienda y nadie pasa hambre. “El pozo de agua es para uso colectivo, no es de nadie y es de todos”, agrega. “Cada uno aporta de su trabajo y recibe del trabajo de los demás. El comunismo podría ser una situación similar a esa”, finaliza.

Varios legisladores de la oposición expresaron preocupación por ese texto y el senador Lacalle Pou dijo a través de un Tweet que impulsará un pedido de información y un llamado a comisión de la Ministra de Educación.

Las autoridades aclararon ya que ese libro para alumnos de sexto año no se utiliza en las escuelas públicas. “Nosotros utilizamos en estos años los textos editados por Santillana y por editorial Monteverde. Luego los maestros trabajan todo lo que hace a Siglo XX y XXI con los materiales que ellos creen pertinentes. Este libro no lo conocíamos, es de una editorial de la cual no hemos recomendado libros de ciencias sociales. Nos hemos enterado que dicen que algunos colegios los usan”, explicó la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti.