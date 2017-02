El Molino Dolores reabrirá sus puertas el 6 de marzo bajo el síndico Gabriel Ferreira hasta su remate en agosto

El Molino detuvo sus actividades el pasado 31 de enero y envió a sus 250 trabajadores a seguro de desempleo.

La situación financiera de la empresa sigue siendo crítica, pero los trabajadores aseguran que el molino es rentable y que los problemas entre los socios y la mala gestión fueron las causas de la crisis actual. La venta a Brasil de una soja que estaba prendada en garantía por 6 millones de dólares dio pie a una denuncia por parte del Banco República.

El principal accionista, William Johnson, intentó sin éxito renovar las líneas de crédito y su socio minoritario, la estadounidense Seabord, solicitó ante la justicia declararse en concurso de acreedores, entre los que se encuentran una docena de bancos privados. Tras levantarse la feria judicial, se decretó el concurso de Cereoil Uruguay S.A. y el remate del molino dolores como garante del grupo económico, cuyas deudas ascienden a unos 50 millones de dólares.

Con Johnson y las demás autoridades fuera del negocio, se nombró al síndico Gabriel Ferreira, un perito contable que intentará poner en orden las cuentas, pagar parte de las deudas y que el molino vaya a remate en las mejores condiciones o negocie una forma de pago con los acreedores. Para tal fin, resulta imprescindible mantenerlo en marcha, logrando su venta como unidad productiva y no por partes.

La semana pasada, el gerente de la planta se comprometió ante el síndico a proveer la materia prima necesaria para moler unas 6.000 toneladas por mes, que representan el 50 % de la capacidad de procesamiento del molino, con lo que unos 120 trabajadores volverían a sus puestos laborales. “Hay una cartera de clientes que se viene manteniendo, pero no está asegurada”, dijo a Telemundo Nelson Mas, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados Molineros y Afines (Foemya).

Según mas, existen varios interesados en quedarse con el molino, pese a que jurídica y económicamente no es atractivo si no logra desprenderse del conjunto económico al que pertenece, un proceso que llevaría años. Mientras continúa la incertidumbre, los trabajadores se mantienen en custodia de los bienes de la fábrica y elaboraron un proyecto de autogestión de la firma, en caso de que finalmente no haya interesados.