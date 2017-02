El presidente de la SCJ habló de la investigación administrativa que llevan adelante sobre la jueza Iris Vega

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, explicó:

Hemos tenido un informe primario sobre la actuación inicial de la señora juez en este tema. Tenemos a estudio este informe y aún no se establece resolución ninguna. No vamos a hacer ningún tipo de consideraciones sobre el contenido del informe, cada uno lo tiene a estudio, una vez que lo llevemos al acuerdo de la Corte podremos saber nuestra conclusión sobre si corresponde archivar la investigación o iniciar un sumario. Pero antes de haber analizado los cuatro este informe, no podemos hacer consideraciones.

Lo que hemos señalado es que la Corte está analizando la eventualidad de una responsabilidad administrativa en los procedimientos. La decisión de fondo es resorte para su impugnación del Tribunal de Apelaciones de Familia que corresponde (…). Nosotros lo que tenemos a estudio es la eventual responsabilidad administrativa o no de la señora juez en las primeras actuaciones de urgencia.

Nosotros habíamos señalado que los señores jueces de familia especializados debían, más allá de la presión de los números, debían cumplir con los procedimientos establecidos en la ley y limitar en gran medida el uso de las decisiones orales, telefónicas, lo que se llaman mandatos verbales.