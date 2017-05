El presidente de la Unasev se opone al proyecto de ley para atenuar la tolerancia cero

Dos diputados del Partido Nacional presentaron este martes un proyecto de ley para modificar la normativa de alcohol cero que rige desde hace un año y medio, la cual castiga con multa económica y la quita de la licencia de conducir por seis meses a quienes conducen con alcohol en sangre, cualquiera sea su concentración.

El texto propone multas graduales y dejar de lado el retiro de la licencia a quienes tengan espirometrías positivas con menos de 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre.

La propuesta ya sumó algunos apoyos en la bancada del Frente Amplio y el Partido Colorado y cuenta con el beneplácito del director nacionalista de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Alejandro Draper. No obstante, fue rechazada de plano por el presidente de esa institución.

“El principal elemento disuasivo que hay para que los conductores no tomen alcohol es la retirada del permiso de conducir, no es la multa porque eso es plata y hay gente que la paga y no le importa. Entonces si uno retira el principal elemento disuasivo lo que hace es fomentar que la gente vuelva a aquello de tomarse un whisky y creen manejar mejor, y después pasan las cosas que pasan”, dijo el presidente de la Unasev Gerardo Barrios.