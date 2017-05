El Tribunal de Cuentas observó por tercera vez a Antel por gastos en el proyecto Antel Arena

El Tribunal observó el gasto de alrededor de 5.420.000 dólares para la instalación de acondicionamiento térmico y ventilación.

En diciembre el Tribunal de Cuentas cuestionó el gasto de alrededor de 5.420.000 dólares para la instalación de acondicionamiento térmico y ventilación en el complejo, informó el semanario Búsqueda.

El Tribunal señaló que Ancap no brindó toda la información sobre la contratación a la empresa MED Electromecánica S.A. Según la resolución, Antel excluyó la información porque al momento de realizar la contratación dispuso que se trataba de documentación reservada.

No obstante, para el Tribunal “al no verificarse los aspectos necesarios para su procedencia, no es posible considerar que la reserva de las actuaciones se hubiera dispuesto conforme a derecho”.

Además, el organismo reiteró los cuestionamientos que había realizado en pasadas resoluciones respecto a que la inversión en el complejo “vulnera el principio de especialidad” establecido en la Constitución.