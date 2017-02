En Uruguay un 80 % de niños y adolescentes se curan del cáncer que padecen

El presidente de la Fundación Pérez Scremini, Ney Castillo, explicó:

Se han aprobado recientemente múltiples nuevas formas de tratar tumores, nosotros nos vamos a dedicar a algunas de ellas. Hemos firmado convenios para montar nuestro propio laboratorio. En principio va a ser para combatir la leucemia pero vamos a intentar que alcance otras enfermedades.

Lamentablemente hay un 20 % de chicos que no se curan o recaen y para esos chicos hoy no hay alternativas, pero estas nuevas técnicas de desarrollo permitirán descartar, si no todos muchos de ellos, y en ese trabajo estamos.