Enrique Antía defendió el aumento de la contribución inmobiliaria

El intendente de Maldonado explicó que hubo un reaforo en los padrones de la costa y que son un 12% del total.

La Intendencia de Maldonado realizó un ajuste de los valores de la contribución inmobiliaria de los padrones ubicados en la primera y segunda línea de la costa como en el centro de San Carlos y Maldonado.

Había padrones en José Ignacio, Punta Colorada, Playa Hermosa y Tío Tom que según el intendente pagaban $5.000 por año.

“Esos padrones se adecuaron a valores normales y no aumentaron más de $10.000 cada uno de ellos. Ahí aparece que es un 300%, porque es el 300% de $5.000 es $15.000. Lo que se hizo fue adecuar las contribuciones que no tenían nada que ver, que estaban muy por debajo de lo que pagan Maldonado y Punta del Este en los barrios. Una propiedad que vale US$ 250.000 o que se alquila por US$ 25.000 por temporada no puede pagar ni $3.000 ni $5.000. Le hubiera correspondido $40.000 de contribución pero se topeó para ir gradualmente generando los ajustes correspondientes”, expresó Enrique Antía.

Se hará un estudio en breve casa por casa en todo el departamento para ajustar los valores de la contribución.

Por otro lado, el intendente Antía defendió el actuar del comando de la policía de Maldonado. “Conozco la actitud y cuando me preguntan tengo confianza en lo que está haciendo, sé que tienen la camiseta de Maldonado puesta y que hacen todo lo mejor que pueden”, sentenció.