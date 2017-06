Envían detalles de los gastos de Sendic con la tarjeta corporativa de Ancap a la Fiscalía de Crimen Organizado

Pocas horas después que se conoció la noticia sobre los gastos de Raúl Sendic, como presidente de Ancap a través de una tarjeta corporativa, el diputado del Partido Nacional Pablo Iturralde, hizo llegar al fiscal de Corte, Jorge Díaz, un escrito con los detalles. Díaz lo envió a la Fiscalía de Crimen Organizado que investiga presuntas irregularidades en Ancap.

“Nos preocupa la utilización de estas tarjetas. No teníamos conocimiento de que se podía comprar tanta cosa. Vamos a preguntar a nuestro actual director si existe ahora una tarjeta corporativa. Pensábamos que la tenía solo el presidente, y era para ocasiones especiales”, contó el senador blanco Luis Alberto Heber.

El documento ingresó en la tarde de este viernes al juzgado de Crimen Organizado.

“Se buscará saber si existió o no uso indebido y si existen o no responsabilidades. Hay que determinar cómo funciona el régimen normalmente para ver si hubo un apartamiento del régimen normal. No juzgamos responsabilidades éticas o políticas, nos toca ver si hay delitos”, explicó el fiscal Jorge Díaz.