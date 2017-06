“Es una campaña electoral”, aseguran cooperativistas del transporte

El dirigente de Ascot Jorge Suárez explicó:

Desde hace un tiempo venimos en charlas con la Intendencia sobre una propuesta que nos presentan la semana pasada.

Se nos dio que nos mantuviéramos en privado ese pequeño informe y ayer nos enteramos que las propuestas estaban siendo consensuadas, sin que los trabajadores ni los cooperativistas supiéramos.

Si la rebaja es del boleto queremos que sea para la población. Y con esto al que tiene menos plata no se le rebaja el boleto. No podemos decir que recarguen la tarjeta para poder acceder a la rebaja.

Hoy se habla de un incentivo para que se retire el trabajador, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Es una campaña electoral, se plantea una rebaja del boleto para incentivar el uso de la tarjeta y reducir al trabajador del transporte.

Yo creo que en este momento las cooperativas están evaluando este golpe, porque les cayó como un balde de agua fría.

Cada filial puede tomar la decisión que quiera, nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo como filial de cooperativa. No creo que estemos divididos, hay matices que vamos a tener que arreglar.

Lo que menos queremos es tomar medidas que afecten los servicios, no estamos para eso. No es un momento para tomar medidas, pero no se descarta. La semana que viene vamos a reunirnos con la Intendencia para ver qué medidas tomamos.