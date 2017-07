Están en conflicto los médicos del servicio de emergencia de ASSE

Aseguran que una mala gestión en el SAME está incidiendo negativamente en el servicio.

Estaban en pre conflicto desde febrero y ahora resolvieron reclamaron junto a enfermeros y choferes. Responsabilizan a la dirección del SAME (Servicio de Asistencia Médica Extrahospitalaria). Dice que llegaron a tener un solo móvil para asistir el pasado 25 de diciembre y que no es por falta de ambulancias. “Hay falta de personal. Nuestro conflicto no es por plata, ganamos dentro de lo normal. El problema son las condiciones laborales”, explicó la Dra. Helena Terán.

Aseguran que han renunciado profesionales y que la dirección del SAME se saltea las listas y toda médicos por fuera, sin concurso. También aseguran que hay 28 médicos sin presupuestar.

“No solo que no estamos asistiendo correctamente a la señora que le duele el pecho, sino que además corremos el riesgo. Entramos en zonas que las privadas no van. Llegamos tarde, pero la gente no sabe por qué llegamos tarde, se piensan que estamos tomando mate en la base. Pero no, estamos en la calle trabajando a full sin ir al baño, sin ir a comer. Esas no son condiciones”, sentenció Terán.