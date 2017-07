Fernando Pereira: “Estamos ante un fuerte acatamiento a la medida del Pit-Cnt”

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, explicó:

No hay dudas que hay una fuerte adhesión de los trabajadores, no hay casi servicios públicos, no hay banca, no hay construcción, no hay educación. Estamos ante un fuerte acatamiento a la medida del Pit-Cnt.

En el interior está existiendo también una buena adhesión al paro. Digo adhesión porque supone un acto voluntario y libre. Hubo una decisión de las personas de adherir a la medida.

Tal vez no llegamos a poder explicitar todos los motivos del paro (…). Pelear por salario no nos puede avergonzar, porque todos vivimos de ganar un salario mejor. Por otro lado, educación de calidad, regularización de auxiliares (…).