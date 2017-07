Funcionarios del frigorífico Pul paran por 24 horas este martes

Este martes funcionarios del frigorífico Pul harán un paro de 24 horas por el envío a seguro de paro de 140 trabajadores de una plantilla total de 650.

El frigorífico, del grupo brasileño Minerva, afirma que es un tema de organización mientras el sindicato habla de persecución sindical.

Guzmán Rivero, del sindicato del frigorífico detalló lo siguiente:

“Es sorpresiva dada la actualidad y las perspectivas de la industria en este momento. Nos sorprende porque hay mucho ganado pronto para faenar por lo que no entendemos la medida unilateral, ya que no se ha tenido en cuenta al sindicato para poder tomar una salida al tema. No se han tomado en cuenta opciones que hemos dado los trabajadores como un seguro rotativo.

Lo que menos compartimos y rechazamos la explicación de la empresa de que tiene problemas económicos, ya que sabemos que pertenece al grupo Minerva, que es una multinacional que recientemente invirtió 300 millones de dólares comprando cinco frigoríficos”.