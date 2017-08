Funcionarios del Vilardebó reclaman la remoción de la directora del hospital y más recursos

Los funcionarios del Hospital Vilardebó se manifestaron en las puertas del edificio central de ASSE con el objetivo de exponer reivindicaciones propias, pero también de todo el sistema de salud. Los trabajadores pretenden influir en las decisiones finales de cara a la votación de la Rendición de Cuentas en el Parlamento.

En este sentido, el dirigente sindical Martín Pereira afirmó:

“En el caso del Vilardebó estamos solicitando la remoción de la directora: ya no se puede seguir gestionando de la manera en la que se está gestionando, en la que los pacientes casi dos veces se quedan sin comida.

Si no fuera por los funcionarios que denunciaron la falta de alimento, las autoridades de ASSE no se enteraban. La falta de funcionarios, las condiciones edilicias y sanitarias, y la directora del hospital que hace caso omiso a los reclamos: es tiempo de decir basta y que se cambie la gestión porque la situación no da para más. Queremos un Hospital Vilardebó fuerte que pueda atender en buenas condiciones a la salud mental.

El directorio de ASSE está discutiendo la remoción de la directora. Estamos esperando respuesta para ver si hay un cambio o cuál es la situación que plantean.

Además, en el marco de la Rendición de Cuentas, solicitamos un aumento salarial y la eliminación de las tercerizaciones dentro de ASSE, que son un gasto innecesario que se podría eliminar con la contratación de los compañeros”.