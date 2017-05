Funcionarios registrales pararon actividades en reclamo del pago de una partida cuatrimestral

La medida sindical generó retrasos en la entrega de certificados de compraventa de inmuebles y automóviles.

Los funcionarios registrales decidieron atender al público hasta las 11:00 de este martes como medida de protesta. De esta forma se distorsionó la entrega de certificados.

De momento, la medida no afecta los trámites hechos por internet, pero no descartan tomar otras medidas si el Gobierno no toma otros reclamos.

El primer acuerdo de gestión se firmó en la presidencia de José Mujica y, según el sindicato, permitió mejorar el servicio de entrega de certificados, entre otros aspectos.

En 2016 los registrales también tomaron medidas para reclamar el pago de la partida que genera un conflicto.

Este viernes habrá una asamblea de funcionarios para analizar la situación.