Gabriela Fulco sobre el CIEDD de Bulevar: “Yo creo que una perrera tiene más espacio y mejores condiciones”

Gabriela Fulco se refirió al Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (CIEDD), ubicado en Bulevar Artigas y General Flores:

Es algo que rompe los ojos, no hay que ser un experto para ver las condiciones del centro de Bulevar. Tiene mucha turbulencia que siempre está producida por las condiciones de privación de libertad.

Yo creo que una perrera tiene más espacio y mejores condiciones que ese centro. No se cubren aspectos de dignidad y salud, es un celdario que no tiene ventanas. Pasar un día en esas condiciones no se lo deseamos a nadie.