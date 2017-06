Gobierno espera respuesta oficial de Fancap por rechazo a propuesta de servicio médico

“Nosotros todavía no hemos tenido conocimiento oficial de la resolución de la asamblea. Estamos a la espera de eso, tener la respuesta oficial de los trabajadores y lo que van a hacer el viernes, hemos conocimiento por la prensa de que no están adoptando medidas sindicales”, explicó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro.

Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, explicó a la prensa cuál es su preocupación:

No sé si le preocupa a todo el mundo, a mí me preocupa. Parto de la base de que las organizaciones sindicales son más fuertes cuanto más unidas estén. Naturalmente que las personas deciden esto de forma libre y voluntaria y que si el presidente no sintió que lo respaldaron probablemente haya sido uno de los motivos. Pero una cosa que yo rescato siempre de los dirigentes sindicales uruguayos, que en mayoría o minoría van a dar la pelea por las cosas que se resolvieron en las asambleas.