Gustavo Zubía: “No sabemos organizarnos como sociedad para combatir el delito”

El miércoles una jueza y una fiscal fueron amenazadas de muerte por un miembro de una banda de narcotraficantes. Estas amenazas se suman a otras, como las que recibió un abogado y como la muerte de una testigo.

Al respecto, el fiscal Gustavo Zubía sostuvo:

Estamos en un clima de inseguridad galopante. La responsabilidad viene de nosotros mismos, como nación no estamos creando ni modificando para bien las normas de sanción del delito.

No sabemos organizarnos como sociedad para combatir el delito, si me hablan mañana de feminicidio y agresión sexual estamos todos de acuerdo en combatirlos, pero qué sucede con los delitos de rapiña, hurto e incluso de homicidio… esta disparidad no tiene justificación.