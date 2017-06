Había un militar infiltrado en el Partido Nacional para informar sobre los movimientos de Wilson Ferreira

Según el artículo del semanario Brecha, el agente 04 hacía una “prolija y detallada crónica” de lo que sucedía en las reuniones del directorio del Partido Nacional y transcribía las opiniones y movimientos de Wilson Ferreira, entonces presidente del partido, en informes hechos para las Fuerzas Armadas.

El texto asegura que el infiltrado, tuvo una lista en el partido y se sumó al movimiento que en aquel entonces lideraba Juan Raúl Ferreira.

Sobre esta situación, el exsenador nacionalista Alem García dijo:

García aseguró que en un partido grande como el Nacional, es inevitable que la información salga y se conozca, aunque dijo que también se tomaban precauciones por seguridad.

Para el exsenador nacionalista Juan Martín de Posadas es inverosímil que haya habido un inflitrado.

“Creo que no. Nunca tuve información o sospecha. Que hubiera alguien dedicado a eso, nunca me enteré, me parece inverosímil”, dijo de Posadas.