INAU y ASSE presentaron denuncia contra funcionarios de la Aldea de la Bondad por casos de presunto abuso sexual

La INDDHH investiga lo sucedido.

La denuncia se realizó tras el testimonio de tres pacientes que habían sido trasladadas desde la Aldea de la Bondad en Salto a Montevideo a mediados de noviembre.

Las pacientes están actualmente internadas en el Pereira Rossell, con diferentes patologías.

“Las pacientes relatan el haber mantenido relaciones sexuales con algún funcionario. Estas personas tienen una discapacidad que les impide dar consentimiento en las relaciones sexuales, si bien son mayores de edad. Por lo tanto, es considerado abuso sexual. Se aplica el mismo protocolo que se aplica a los otros casos de abuso.

No encontramos lesiones, no había lesiones actuales. No se refirieron a ello como una violencia”, explicó Susana Muniz, directora de ASSE.

La Institución de Derechos Humanos también iniciará una investigación.