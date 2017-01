Intendencia de Maldonado trabaja en errores de reaforos de la contribución inmobiliaria

Para el Frente Amplio se trata de un tarifazo, mientras que desde el Partido Nacional se defienden los ajustes.

La Intendencia de Maldonado trabaja para corregir los errores que se detectaron en los reaforos de la contribución inmobiliaria en distintos predios del departamento

Fue el propio intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien días atrás dijo que se elevaría el costo de la contribución inmobiliaria en algunos padrones, ubicados fundamentalmente en la primera línea del mar y en algunas localidades como San Carlos.

Esto tuvo una inmediata repercusión en el ámbito político, donde, por ejemplo, desde el Frente Amplio se habla de un tarifazo.

“Es un reaforo extraño, que no logramos entender. Lo hemos estudiado y no tiene razón de ser. En San Carlos, en Maldonado, en Piriápolis, hay padrones que pasan de pagar 3.500 pesos a pagar 15.000 pesos. Y no estamos hablando de la franja costera”, apuntó el edil por el FA Eduardo Antonini.

Por otra parte, el edil nacionalista Rodrigo Blas dijo que su agrupación está de acuerdo con revisar todo el padrón, donde pueden existir algunos errores. De todas maneras, manifestó no percibir este hecho como un tarifazo.

“Es un reajuste, llevar a la realidad, tratar de poner la economía de Maldonado de forma de no terminar con el déficit que nos dejó el Frente Amplio”.

A todo esto, en las últimas, horas, la Intendencia de Maldonado comunicó que se detiene el cobro de la contribución inmobiliaria en San Carlos para revisar más de 700 errores que podrían contener algunos errores.