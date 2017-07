Intendente de Rocha: “Hay gente que en invierno está ociosa y necesita hacer prensa”

El intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, explicó:

Nosotros hace unos meses anunciamos el interés que había por parte de una empresa uruguaya que son de capitales chinos que hace más de 20 años opera en Uruguay.

Inició un proceso en el marco legal de nuestro país para la solicitud de pesca de merluza negra y confirmó el interés en el marco de una visita de autoridades de una ciudad de China con empresarios para hacer otra inversión y tramitar otros permisos.

De un tema tan serio no se puede hablar sobre trascendidos, nosotros no vamos a salir a contestar versiones que no tienen ninguna solidez. Dijeron que se iba a llenar de chinos y que se iba a llenar de prostitutas, así es imposible hablar, hay que darle seriedad a los proyectos.

Nosotros no tenemos ningún elemento que confirme los trascendidos de gente que no quiere que en La Paloma se instalen proyectos de pesca. Es una actitud un tanto egoísta. Hay gente que en invierno está ociosa y necesita hacer prensa.