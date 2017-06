Inundaciones en el norte del Uruguay dejan más de 3.000 desplazados

Telemundo fue a Salto, el departamento más afectado por las inundaciones, para conocer en detalle la situación.

Las crecidas del Río Uruguay están dificultando la vida de los ciudadanos en el litoral. Salto es el departamento con la mayor cantidad de desplazados por las inundaciones. Al momento son 3.419 las personas que dejaron sus viviendas y reciben asistencia.

En el siguiente cuadro figura el detalle de personas desplazadas, evacuadas y autoevacuadas por departamento o localidad: pic.twitter.com/awTXQcdgpf — SINAE (@sinae_oficial) June 5, 2017

En el Centro de Coordinación Departamental de Emergencias, en donde se concentran todas las gestiones vinculadas con los desplazados, se reunieron representantes de cada área involucrada con el intendente de Salto.

Residentes de Salto están pendientes de la crecida del río, que al momento supera los quince centímetros, lo cual los mantiene muy preocupados pero algunos postergan desplazarse de sus viviendas.

“Muchas veces el agua me ha querido sacar de mi casa pero no me quiero ir”, contó un comerciante de la zona afectada.

En la región se espera que el próximo fin de semana la crecida sea aún mayor.

Paysandú es otro de los departamentos afectados por las inundaciones, teniendo al momento más de 1.200 personas desplazadas.

Ante esta situación, los desplazados se alojan en un batallón necesitando abrigo y vestimenta.