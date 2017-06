Inundaciones en el norte del Uruguay desplazan a más de 3.700 personas

El departamento de Paysandú muestra señales estables de no crecimiento de los ríos. Salto sigue siendo el más afectado.

Al momento, Paysandú no ha presentado mayores crecidas en el Río Uruguay. Las familias desplazadas se alojaron en galpones y gimnasios. Algunas familias sanduceras han elegido no dejar sus hogares para no perder sus pertenencias y acampan cerca. El CECOED ha facilitado refugio a los niños de estas familias.

“Nos vamos a tener que ir porque va a seguir creciendo. Nos cortaron la luz y no sabemos qué vamos a hacer”, contó una madre afectada.

Cabe aclarar que al decir persona desplazada, nos referimos a quien abandona su vivienda por riesgo o afectación asociados a un evento adverso.

En el mismo sentido, al decir persona evacuada aludimos a quien es alojado en un albergue temporal bajo la coordinación integral del CDE/CECOED.

Al decir persona autoevacuada aludimos a personas desplazadas que son alojadas en viviendas particulares o campamentos autogestionados.

De las 3.781 personas desplazadas, 2.117 se encuentran en Salto, 1.381 en Paysandú y 277 en Bella Unión, Artigas.

De las 1.249 personas evacuadas, 1.014 se encuentran en Salto, 163 en Paysandú y 70 en Bella Unión, Artigas.

De las 2.532 personas autoevacuadas, 1.103 se encuentran en Salto, 1.218 en Paysandú y 207 en Bella Unión, Artigas.

En el siguiente cuadro figura el detalle de personas desplazadas, evacuadas y autoevacuadas por departamento o localidad:

Salto es el departamento más afectado por las inundaciones. Las familias que se mantuvieron acampando cerca de sus hogares preocupan al SINAE porque no permiten mantener el control sobre las condiciones en las que se alojan. Respecto a esto, las autoridades pertinentes están decidiendo qué hacer con estos campamentos autogestionados.

Es probable que se busque que las familias se muden a refugios que no sean como campamentos. Además se prevé que la inundación sea prolongada, con una duración de unos 20 días hasta que baje la crecida del río.

Telemundo recorrió las zonas más afectadas en el departamento de Salto. Zonas como Barrio Brum están bajo agua pero con aguas tranquilas pese a la crecida.