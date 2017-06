Jorge Larrañaga: “Compañeras y compañeros de todo el país sepan que venimos de vuelta”

En un video que publicó en su cuenta de Facebook, Jorge Larrañaga difundió el siguiente mensaje:

El senador nacionalista dijo que en 2015 y 2016 se dedicó a recorrer el país y que la gente volvió a recibirlo en sus casas.

El país necesita acordarse de los que trabajan la tierra, la máquina, de los que invierten y estudian. El país necesita un gobierno serio y honesto, sin hipocresías, que no barra debajo de la alfombra, que no mienta, que no tenga administraciones escandalosas que disculpar.

Larrañaga asegura que muchos vecinos le pidieron que siga y que él no puede darle la espalda a esa gente.

Yo me siento responsable de poner el lomo por esas miles de personas, de seguir caminando el país para escuchar a los que no tienen voz. Me siento responsable de luchar por su derecho a tener un CTI que quede cerca, por su derecho a un liceo con profesores, a una carretera que no sea mortal. Por su derecho a vivir sin miedo, por su derecho a trabajar y a que el Estado los contemple a pesar de no vivir en el centro de la capital.

El camino que pienso recorrer no es un camino precipitado por un antojo caprichoso, ni forma parte de esas mezquinas ambiciones que rodean a la política. Es el camino que me indica el profundo amor de mi familia, la esperanza de mis hijos y la certeza de que hay otra sociedad por venir. Durante los últimos 20 años he cumplido con mi deber de representante de mi gente y mi partido.

En todo este tiempo nunca dejé de levantar nuestras banderas, aún cuando no pude representarlo como líder principal, asumí el rol que yo entendía era liderar. Compañeras y compañeros de todos los rincones del país: sepan que venimos de vuelta, que no se agotaron nuestras ganas, que no han matado nuestros sueños.

Venimos de vuelta a la lucha, venimos de vuelta al camino, queremos el Uruguay de todos los uruguayos. Venimos de vuelta y venimos juntos.