José Carlos Mahía salió en defensa del equipo económico ante cuestionamientos de organismos del Frente Amplio

El diputado señaló que no manifiestan la misma preocupación por la salud, la educación o la seguridad pública.

El diputado de Asamblea Uruguay, sector del ministro Astori, escribió en la red social Twitter que “resulta llamativa la excesiva preocupación de órganos del Frente Amplio en la política económica”.

Tanto en el secretariado como en la mesa política hubo planteos respecto al poco margen para la discusión de la Rendición de Cuentas. El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, trasladará ese planteo al presidente Tabaré Vázquez en esta semana.

“Preocupa la marcha de la economía, no de la salud, no de la educación, no de la seguridad, que curioso, ¿no?”, escribió José Carlos Mahía. Esta semana, la Lista 711 del vicepresidente Raúl Sendic, también difundió un documento con fuertes críticas al modelo económico de este periodo.