José Lorenzo López criticó definir el presupuesto solo para el 2018

El dirigente sindical José Lorenzo López señaló que definir el presupuesto solo para el año 2018 puede complicar las negociaciones salariales de sectores, cuyos convenios vencen este año.

El año que viene el Poder Ejecutivo deberá enviar un proyecto de Rendición de Cuentas que definirá el presupuesto para 2019. Joselo López advirtió que ese año es de campaña electoral y no está permitido definir aumentos de gastos en los doce meses previos a las elecciones. En esa línea, señaló que el presupuesto debe definirse para antes de octubre 2018.

“Si no se vota antes de octubre, no se puede aumentar el gasto para 2019. Esto es una complicación. Esto despierta una suspicacia de si todo esto no es una estrategia del Poder Ejecutivo para que el gasto social no se ejecute hasta final del periodo”, agregó López.