En este sentido, el expresidente dijo:

“Me tienen aburrido de decir que no voy a ser candidato a la presidencia, aunque no me creen. No lo voy a ser solo porque estoy viejo. No quiero polarizar a mi país. He visto todo el espectáculo de América Latina polarizada y sé que hay mucho que me votaría, ¿y después qué? Otro tiempo tiene que venir”.