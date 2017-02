Juan Errandonea a propósito de las amenazas del Comando Barneix: “La lista de amenazados es muy heterogénea”

Así lo explicó Errandonea a la salida de su comparecencia:

Básicamente se trató de si conocíamos la existencia de este supuesto comando, que en realidad no. Dijimos que tomamos conocimiento cuando funcionarios policiales nos arrimaron el comunicado amenazante del comando. En mi caso no tengo información ninguna, esperaba que la sede tuviera pero tampoco. Realmente no tuve nada más que aportar y creo que los colegas que estuvieron antes tampoco. El tema es que la lista de los amenazados es heterogénea.

Hay un grupo de los que estuvimos vinculados a causas de derechos humanos pero otro grupo que no. Entonces no queda claro cuál puede ser el elemento unificador, qué era lo que tenían en la cabeza los que armaron la lista. Entonces surgen dudas de la finalidad de este tipo de amenazas. Desde el punto de vista policial no han podido ver de dónde surge, es prácticamente imposible poder determinar de qué computadora sale la amenaza, sería un trabajo de inteligencia determinarlo.