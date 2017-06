Juez impidió que un perro bajo entrenamiento para ser guía ingresara a una audiencia

Fundapass, la asociación que entrena a perros guía, afirma que estos están habilitados a ingresar a todos los lugares públicos.

Los perros guía y de asistencia se utilizan para ayudar a personas ciegas o niños autistas.

Tienen una etapa de entrenamiento en la que socializan antes de ser entregados sin costo a las familias.

En esa etapa está una cachorra de dos meses y medio que el pasado martes ingresó con su entrenadora al juzgado de conciliación de tercer turno, en la calle Paraguay.

La mujer y su madre habían sido citadas a una audiencia. Pasaron sin problemas delante de los funcionarios pero la jueza no aceptó la presencia del perro.

“La chica le explica que no se trata de una mascota sino una perrita que está en periodo de socialización para ser perra guía o de asistencia. De acuerdo con la ley está amparada para entrar y salir de cualquier lugar público o privado de uso público”, explicó Alberto Calcagno , presidente de la Fundación de Apoyo y Promoción del Perro de Asistencia.

La ley 18.875 estableció que los perros que están en etapa de instrucción tienen los mismos derechos y obligaciones que los que ya son perros guías o de asistencia. Una norma posterior agregó que los entrenadores tienen los mismos derechos y obligaciones que los usuarios. En el caso del juzgado el perro estaba identificado, y la entrenadora tenía su carné.

“Los jueces no tienen por qué conocer todas las leyes. Nos preocupa mucho que la juez Toyos se haya negado a aceptar la existencia de la ley”, dijo Alberto Calcagno.

Finalmente la entrenadora se fue y no pudo participar en la audiencia para la que había sido citada. El Poder Judicial confirma estos hechos aunque no explica por qué la jueza Marta Toyos no permitió la presencia del perro. La respuesta de la Suprema Corte a la consulta de Telemundo señala que el diálogo no generó ninguna situación irritante pero no aclara en base a qué argumentos se impidió cumplir con lo que prevé la ley.

Actualmente en Uruguay hay siete perros guía con personas ciegas y tres con niños con autismo. Además hay doce en etapa de socialización y otros doce en la última etapa de inclusión con sus nuevas familias.