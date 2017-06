Julio María Sanguinetti lamenta que se haya derogado la ley de duelos

El expresidente Julio María Sanguinetti publicó este viernes una editorial titulado “En torno al duelo” en El Correo de los Viernes donde hace un repaso histórico y recuerda que el duelo fue regulado por una ley hasta 1920 hasta su derogación en 1992, con el solo voto de la época del vicepresidente de la época Gonzalo Aguirre Ramírez. Su reflexión surgió en base a que el expresidente José Mujica lamentó que se haya derogado dicha ley.

Dice textualmente en su editorial:

El expresidente colorado cierra su descargo indicando:

“Me encuentro entre quienes lamentan que se haya derogado la ley, simplemente porque operaba como un razonable freno psicológico para tantos deslenguados que florecen.

Sin embargo, no se me ocurre plantear su retorno, porque racionalmente no tiene fundamento y es un atavismo que si está en nuestra historia no está en nuestro futuro”.