La Asociación Rural del Uruguay se molestó por no ser invitada a la gira por Europa

La ARU se sintió excluida en otra gira internacional. Su presidente asegura que no se sintieron invitados.

La Asociación Rural asegura que el gobierno no la invitó por segunda vez a participar de una gira oficial con el presidente Vázquez. La gremial anunció que buscará recomponer la relación con el ejecutivo luego del malestar que generó en el ministerio de ganadería el discurso del expresidente de la ARU en la última Expo Prado.

La ARU ya hbaía quedado afuera de la gira anterior a China y ahora no fue invitada a Europa. El instituto Uruguay XXI, que organiza estos viajes, dice que recibió la misma comunicación que las demás gremiales empresariales pero desde la ARU aseguran que no.

“No es que no quisimos ir. Simplemente uno no puede subir a un avión sin una invitación formal,” dijo Pablo Zerbino, presidente de la ARU. “Simplemente no nos sentimos invitados y tenemos constancia de que sí invitaron puntualmente a otras cámaras,” agregó.

La relación entre la ARU y el Poder Ejecutivo se tensó en la Expo Prado pasada. El presidente de entonces, Ricardo Reilly, criticó al gobierno por varios temas, incluso algunos no vinculados al sector. Esto motivó la molestia del ministro de ganadería Tabaré Aguerre, quién dio su discurso y se retiró.

“Este no es un tema de tanta importancia, simplemente es una sensación,” señaló Zerbino.