La bancada del FA respaldará al Gobierno para la interpelación de Nin Novoa

Con la partida de Gonzalo Mujica, el oficialismo recuperó la mayoría en Diputados, pero no todos respaldarán al ministro de Relaciones Exteriores.

Este miércoles 10 de mayo a partir de las 10:00 el diputado colorado Ope Pasquet interpelará al canciller Rodolfo Nin Novoa, para pedir explicaciones por el proceder del Gobierno respecto a la situación en Venezuela.

El diputado disidente del Frente Amplio Gonzalo Mujica planeaba no votar el respaldo al ministro de Relaciones Exteriores pero recientemente cedió su banca en la Cámara de Representantes. Con este panorama, Nin Novoa cuenta con el respaldo mayoritario de 50 votos nuevamente, pero no es explícitamente dirigido a él sino al Gobierno. Pese a esto, el diputado comunista Eduardo Rubio dijo que no expresaría su apoyo al canciller, sino al Gobierno.

En el acuerdo de los votos frenteamplistas, se puntualizó en dos posible aspectos para la moción: que la política del Gobierno uruguayo evite aislar a Venezuela y no vulnerar el principio de no intervenir en los asuntos internos de otro estado.