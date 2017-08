La Cámara de Diputados aprobó el artículo 15 de la Rendición de Cuentas

Se establece que el Estado estará eximido de cumplir plazos de pago por juicios en su contra. Aplica para montos mayores a los 10 millones de dólares y habrá margen hasta la siguiente instancia presupuestal.

La Cámara de Diputados sesionó este jueves para discutir el articulado de la Rendición de Cuentas. Este miércoles a la noche los legisladores aprobaron de manera general el proyecto con 51 votos en 99.

Los legisladores aprobaron el artículo 15, el cual generó polémica, porque estipula que el Poder Ejecutivo queda eximido de plazos de cumplimiento en pagos por demandas perdidas si considera que eso afecta los servicios a su cargo. Sin embargo, se agregó un cambio: el artículo aplica para montos mayores a 10 millones de dólares hasta la siguiente instancia presupuestal.

El artículo fue votado por los diputados oficialistas y el colorado Fernando Amado.

“Mi voto no es para salvar a nadie. No soy ni seré bombero de nadie. Intentaré hacer lo que me dicte la conciencia”, dijo Fernando Amado.

Además, se votó derogar el artículo 733 de la Rendición con los votos de la oposición y el diputado Gonzalo Mujica. Dicho artículo establecía que el Gobierno pagaría reclamos remuneratorios solamente después de definirse un presupuesto. La Suprema Corte de Justicia lo evaluó como inconstitucional.

“Los juicios laborales hay que pagarlos”, dijo el diputado del Partido Nacional Jorge Gandini.