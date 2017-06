La Cámara de Industrias estima que la actividad en el sector podría caer 1 % más este año

Según el último dato del PBI del 15 de junio, la economía creció en todos sus sectores menos en la industria manufacturera, la cual cayó 1,6 %.

“El crecimiento del que se habla no lo veo ni lo siento en la industria, que sigue cayendo. Nuestra expectativa es que este año vamos a caer 1 % más”, sostuvo el presidente de la Cámara de Industrias Washington Corallo.

Corallo aseguró que se necesitarán medidas en el tipo de cambio para ayudar a la competitividad y sugirió acciones de flexibilización laboral que se pueden tomar en Uruguay.

“Las categorías no tienen por qué ser obligatorias, la flexibilidad que uno pueda trabajar las horas que quiera y que tome la licencia los días que le convenga y que no sea impuesta por el Gobierno. Creemos que la persona que trabaja es dueña de su trabajo y no tiene que tener un dictamen que le diga cuándo trabajar”, apuntó Corallo.