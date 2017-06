La Casa de Salto en Montevideo continúa recibiendo donaciones para damnificados por inundaciones

Las autoridades pidieron alcolchados y pañales y solicitaron que no llevaran ropa.

Todos los días sale un camión de Juan Manuel Blanes 1053 con lo que donaron las personas en Montevideo. Se están utilizando los vehículos que traen la carga hortifrutícola de Salto para que regresen al departamento con lo que más se necesita.

Están recibiendo frazadas, acolchados, mantas y pañales. “Les pedimos por favor que no traigan ropa. No tenemos espacios y eso está totalmente cubierto. Consultamos con Salto, y no hace falta y tampoco hay capacidad para recibirla”, explicó Wilson de los Santos, representante de la Intendencia de Salto en Montevideo.

En materia de alimentos, necesitan cocoa, leche en polvo y azúcar. “Todo lo demás está cubierto”, explicó De los Santos.