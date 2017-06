“La comida llega a la celda, pero el funcionario no controla que se dé en boca”

En este sentido, el director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Gonzalo Larrosa, apuntó:

“Los internos fueron trasladados al servicio de Salud de ASSE, a iniciativa de los propios funcionarios, los atiende ASSE y ahí se hace el diagnóstico de que tres estaban en estado de adelgazamiento y uno en estado desnutrición. Quiero rescatar esto porque generalmente el sistema le pega siempre al funcionario, pero los pocos funcionarios que están ahí son los que llevan esto adelante. Yo los tengo que felicitar porque ellos están trabajando e identificando estos casos.

No es la primera vez que pasa que se encuentran casos de internos que no comen, no porque la comida no sea proporcionada por el Estado, sino porque cuando comparten la celda los mismos internos no dejan que la comida les llegue. El funcionario no controla que la comida se dé en boca. Lo que ocurre en esos casos es tortura por parte de los otros compañeros de celda. Y siempre se la agarran con los más débiles”.